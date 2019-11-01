مصدر أمني يكشف تفاصيل اعتقال مغني “عاش الشعب”: هذه هي القصة..ولا أحد منهم مبحوث عنه

نفت مصادر أمنية أن يكون الرابور المدعو “الكناوي” قد اعتقل بسبب الفيديو، الذي نشر قبل يومين، على موقع يوتيب وأصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي، كما نفت إصدار أي مذكرة بحث في حق رفيقيه “ولد الكريا” “لزعر”.

وأوضحت ذات المصادر أن اعتقال الكناوي “جاء بسبب شريط فيديو نشره عبر تقنية البث المباشر سابقا، تضمن سبا وقذفا في أعراض رجال الشرطة وزوجاتهن، كما تضمن الشريط توجيه تهديدات بالإعتداء على رجال أمن بسبب خلاف معهم”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الرابور المذكور هو عسكري سابق، كان قد اعتقل بسبب تورطه في قضايا سرقة، كما قضى 7 أشهر بالسجن.

وكان مغنو الراب الثلاثة قد نشروا قبل يومين أغنية بعنوان “عاش الشعب” أصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، فيما تداول آخرون أن مذكرة بحث صدرت بحق الثلاثة، الأمر الذي نفته مصادر “اليوم 24”. وقالت: “لا أحد منهم مبحوث عنها قطعا”، مضيفة “المسطرة المنجزة تمت في سلا في قضية لا علاقة لها بما يروّجون، فيما الباقون في فاس ولا علاقة لهم بالموضوع كليا”.