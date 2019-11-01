خلافا لمدينة الرباط..”ألزا” تقدم خدمات اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في البيضاء

بعدما ألزمت حافلات “ألزا” لنقل الحضري، ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء سعر التذكرة من أجل التنقل في مدينة الرباط؛ يبدو أنها تراجعت على هذا القرار على الأقل في مدينة الدارالبيضاء.

وحسب ما صرح به عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، على هامش توقيع العقد، الذي يجمع مؤسسة التعاون بين الجماعات، وشركة “ألزا”، يوم أمس الخميس، أنه سيتم تقديم خدمات في الحافلات الجديدة لها طابع اجتماعي، خصوصا لفئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو فئة الطلبة..

وكان عدد من الأشخاص، الذين يعانون إعاقات جسدية مختلفة، فوجئوا بقرار شركة “ألزا” للنقل الحضري في الرباط، بإلغاء مجانية تنقلهم، وهو ما أثار استياء، وغضب هذه الفئة.

يذكر أن العقد، الذي يجمع بين شركة “ألزا”، ومؤسسة التعاون بين الجماعات، المعنية بتدبير قطاع النقل الحضري في الدارالبيضاء، والمحمدية، يشمل 700 حافلة جديدة، من المقرر أن تكون جاهزة، قبل نهاية 2020.

وعلاوة على ذلك، أكد عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، أنه خلال 3 الأشهر المقبلة، ستعمل “ألزا” على توفير 400 حافلة، التي ستأتي من دول أوربية، من أجل تدبير المرحلة الانتقالية.