البعنة: مصاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب من قرية البعنة في العشرينيات من عمره، مساء اليوم، الجمعة، بجريمة إطلاق نار وقعت عند مدخل القرية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قدمت الطواقم الطبية العلاج لشاب بعد تعرضه لإطلاق نار على الشارع الرئيسي الداخلي للبلدة خلال قيادته دراجة نارية.

ووصفت الطواقم الطبية إصابة الشاب بالطفيفة.

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يأتي ذلك وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، خلال الأسابيع الماضية.

هذا، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 79 عربيًا بينهم 11 امرأة.