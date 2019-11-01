عضو بمفوضية حقوق الإنسان: استشهاد فتاة متظاهرة على جسر الجمهورية

وقال البياتي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فتاة متظاهرة استشهدت على جسر الجمهورية بعد استقرار عبوة غاز مسيل للدموع في رأسها".

يشار إلى ان عدداً كبيراً من المتظاهرين قد استشهدوا وأصيب الآلاف، منذ انطلاق التظاهرات بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات في بداية شهر تشرين الاول المنصرم.

