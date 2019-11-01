تعهدت نقابة العمال القوية لمجموعة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات بالتصدي لخطة الشركة لبناء مصنع في تركيا بقيمة 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) حتى يتوقف الاجتياح التركي لشمالي سوريا.
ومن المقرر أن ينتج المصنع، حال إقامته، 300 ألف سيارة سنوياً، وأن يمثل قاعدة لـ«فولكسفاغن» للتوسع في تركيا والشرق الأوسط. كما يمثل المشروع حجر زاوية لتركيا لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد فترة من التراجع الاقتصادي عقب الركود.
وكانت «فولكسفاغن» قد أعلنت، منتصف الشهر الماضي، تأجيل قرار إنشاء مصنع لها بالقرب من مدينة أزمير التركية، وذلك في ضوء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا؛ القرار الذي قوبل بترحيب كبير من «منظمة العفو الدولية»، إلى جانب ممثلين عن الاقتصاد أيضاً.
ورغم قرار تجميد إنشاء مصنع جديد في تركيا، أعلنت المجموعة، في 22 تشرين الأول الماضي، أنها لا تبحث حالياً عن موقع بديل.
وقال مدير الإنتاج في الشركة، أندرياس توستمان: "لسنا حالياً بصدد وضع خطط بديلة لمقر المصنع الجديد... لا نزال في مرحلة مراقبة دقيقة".
وحاولت بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي كانت ضمن القائمة القصيرة للدول المرشحة لاستضافة المصنع، العودة للمنافسة على الحصول على الموقع، عبر عرض محسن لظروف مقر المصنع.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب اجتياحها لسوريا.. عمال في 'فولكسفاغن' يتصدّون لخطة بناء مصنع في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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