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تستحقّ عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم بكل جدارة لقب ملكة هالوين، وذلك بعد سنواتٍ من تنظيمها أروع حفلات هالوين التي تستقطب كلّ عام أبرز نجوم هوليوود.
وهذه السنة، فاق زيّ هايدي كلوم التنكري كلّ التوقعات، بعدما اختارت أن تتحوّل إلى مخلوقٍ بشري فضائي تعرّض لاعتداءٍ دموي.
وفاجأت هايدي (46 عاماً) ضيوفها بالزي الغريب أثناء وصولها برفقة زوجها توم كولتز إلى النسخة العشرين من حفلتها الخاصة بهالوين في نيويورك.
وكشفت هايدي للمعجبين كواليس استعدادها للحفل، من خلال جلوسها داخل متجرٍ لأمازون في نيويورك أثناء اعتمادها الزي.
وفاجأت هايدي (46 عاماً) ضيوفها بالزي الغريب أثناء وصولها برفقة زوجها توم كولتز إلى النسخة العشرين من حفلتها الخاصة بهالوين في نيويورك.
وكشفت هايدي للمعجبين كواليس استعدادها للحفل، من خلال جلوسها داخل متجرٍ لأمازون في نيويورك أثناء اعتمادها الزي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة هالوين... إطلالة هايدي كلوم هذه السنة فاقت كلّ التوقعات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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