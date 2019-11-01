ملكة هالوين... إطلالة هايدي كلوم هذه السنة فاقت كلّ التوقعات (صور)

وهذه السنة، فاق زيّ هايدي كلوم التنكري كلّ التوقعات، بعدما اختارت أن تتحوّل إلى مخلوقٍ بشري فضائي تعرّض لاعتداءٍ دموي.

وفاجأت هايدي (46 عاماً) ضيوفها بالزي الغريب أثناء وصولها برفقة زوجها توم كولتز إلى النسخة العشرين من حفلتها الخاصة بهالوين في نيويورك.



وكشفت هايدي للمعجبين كواليس استعدادها للحفل، من خلال جلوسها داخل متجرٍ لأمازون في نيويورك أثناء اعتمادها الزي.