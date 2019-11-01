- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لجرحى التظاهرات في بغداد والمحافظات.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادر مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي نفذت حملة للتبرع بالدم للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية بمشاركة العشرات من كوادر ومنتسبي المديرية".
وأضاف أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي / قاطع عمليات البصرة نفذ أيضاً حملة تبرع بالدم للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".
وأضاف أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي / قاطع عمليات البصرة نفذ أيضاً حملة تبرع بالدم للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".
وأوضح إعلام الحشد، أن "ذلك يأتي استجابة لدعوة هيئة الحشد الشعبي الى منتسبيها بالتبرع بالدم لجرحى التظاهرات من القوات الأمنية والمتظاهرين".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الحشد الشعبي ينفّذ حملة للتبرع بالدم لجرحى التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.