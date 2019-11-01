فرنسا تعلن تدمير أنفاق ومخابىء لـ'داعش' في العراق

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الجمعة، عبر تويتر أن الطيران الفرنسي قصف امس الخميس، العديد من المخابىء والانفاق التابعة لتنظيم "داعش" في شمال شرق العراق، مجددة عزم باريس على مواصلة التصدي للجهاديين في المنطقة.

وكتبت بارلي "بالامس، قصف الطيران الفرنسي العديد من المخابىء والانفاق التابعة لداعش الذي لن نرحمه".

وأضافت ان "المنطقة شهدت اخيرا أحداثا عدة"، مشيرا الى ان "موقف فرنسا ثابت وعزمها على مكافحة الارهاب لم يتغير"، في اشارة الى الانسحاب الاخير للقوات الاميركية من شمال شرق سوريا بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب رغم استياء حلفائه.

ووفق معلومات أدلت بها هيئة الاركان الفرنسية، فإن "دورية لمقاتلات رافال (...) شنت ضربة على العديد من مخابىء داعش في شمال شرق العراق"، في اطار عملية شامال الفرنسية التي تشكل جزءا من عملية التحالف الدولي بقيادة واشنطن.