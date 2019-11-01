العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الجديد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن امتلاكها معلومات اولية عن زعيم "داعش" الجديد، فيما رجح خبير امني ان يكون زعيم التنظيم الجديد عراقي الجنسية.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي بتصريح صحافي تابعته الخليج 365، إن "الأجهزة العراقية المختصة لديها معلومات أولية عن زعيم تنظيم داعش الجديد"، مبينا "اننا نمتلك قاعدة بيانات لبعض الإرهابيين من المقربين من البغدادي".

واضاف ان "ابو إبراهيم الهاشمي القرشي لم يكن من ضمن المقربين إلى البغدادي"، مشيرا الى انه "يعتبر من الخط الثالث، وهو عراقي الأصل، لكن ترشيحه تم بسبب أن أغلب قيادات داعش المقربة من البغدادي قتلت في الغارة الجوية الأخيرة".

وتابع أن "تنظيم داعش استخدم كنية جديدة غير معروفة لزعيمه، حتى لا يتم كشف هويته كما حصل مع البغدادي، ويكون مراقبا ومتابعا"، لافتا الى "اننا في الأيام المقبلة سوف تتوفر لدينا معلومات كافية وكثيرة عن هذا الإرهابي".

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فيما اكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، بتصريح صحافي انه "لغاية الآن لا توجد معلومات متوفرة بشكل كامل عن زعيم تنظيم داعش الجديد، وهو قد يكون قياديا بارزا ومعروفا في التنظيم، لكن تم استخدام كنية غير معروفة له".

وأضاف أبو رغيف أنه "تم اختيار كنية غير معروفة من أجل التضليل وإخفاء الاسم الحقيقي، خوفاً من تكرار ما حصل مع البغدادي من متابعة وملاحقة ثم اغتيال، ولهذا الغرض تم إخفاء الاسم واستخدام كنية غير معروفة"، لافتا الى انه "وفق المعلومات الأولية، فإن زعيم تنظيم داعش الجديد، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، قد يكون عراقيا من مدنية سامراء، وقد يكون من الجزيرة العربية".

واكد الخبير الأمني أن "أجهزة الاستخبارات العراقية لديها تحرك كبير من أجل معرفة من هو زعيم تنظيم داعش الجديد، حتى تتم متابعته وملاحقته وقتله، كما حصل مع البغدادي"، موضحا ان "هناك معلومات لكن لا يمكن كشفها لوسائل الإعلام في الوقت الحالي".

واعترف تنظيم "داعش"، امس الخميس، بمقتل زعيمه ابو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، فيما كشف عن اسم زعيمه الجديد ويدعى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.