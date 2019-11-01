جعجع: غضب اللبنانيين مشروع ونطالب بتشكيل حكومة إنقاذ

طالب سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء الجمعة، بتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات نزيهة ومستقلة عن أي حزب أو طرف سياسي، مؤكدا أن غضب اللبنانيين مشروع.

وقال جعجع في كلمة متلفزة إن حالة الغضب الشعبي التي تشهدها لبنان هي مسألة مشروعة وتعبر عن مشاكل اللبنانيين.

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية أهمية أن تضع الحكومة الجديدة سياسة عامة للدولة، مطالبا بوجود خطوات إنقاذية للأزمة الراهنة.

Advertisements

وأوضح أن الطبقة السياسية الحالية لديها ما يكفي من الذكاء لمعالجة الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد للأسبوع الثالث على التوالي.





ونوه جعجع بأن لبنان سيشهد أوضاعًا أسوأ من الأزمة الحالية إذا لم يتم تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، لافتا إلى أن الحكومات اللبنانية الماضية لم تتعامل مع ملف النازحين بشكل واضح.

وعلى وقع احتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته التي أكد خلالها أن الأمور "وصلت إلى طريق مسدود ولا بد من إحداث صدمة إيجابية".

وأضاف الحريري: "عملا بالأصول الدستورية ونظرا للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي".