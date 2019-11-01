بكين تقرر مراجعة إجراءات اختيار السلطة التنفيذية بهونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بكين، الجمعة، اعتزامها "تحسين آلية اختيار وإقالة" رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج، وهي نقطة مدرجة بين مطالب المتظاهرين منذ 5 أشهر في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.



وقال شين شونياو مسؤول مكتب شؤون هونج كوج ومكاو، غداة اجتماع سياسي: إن النظام الشيوعي ينوي "تحسين آلية انتقاء وإقالة رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اشتبكت شرطة هونج كونج مع متظاهرين استغلوا احتفالات عيد الهالوين وارتدوا أقنعة في تحد لقرار السلطات.

Advertisements

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن سحب الغاز المسيل للدموع انتشرت عبر منطقتي "سنترال" و"مونج كوك" في المدينة.

واحتشد متظاهرون، الكثير منهم كانوا يرتدون أقنعة، في تحد لحظر تم فرضه مؤخرا على أغطية الوجه، للدفع باتجاه تلبية مطالبهم.

وتشهد هونج جونج منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي مظاهرات شبه يومية للمطالبة باختيار رئيس السلطة التنفيذية بالاقتراع المباشر، في حين تعينه هيئة لكبار الناخبين مرتبطة ببكين تتألف من 1200 عضو.