- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو حزب الإتحاد الديمقراطي لـ"اليمن العربي": واشنطن تقسم تركيا بيد أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
سيد مصطفي
قال عاطف صبري، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، المؤسس للإدارة الذاتية في شمال سوريا، أن الأمريكان يسخرون التصرفات التركية لخدمة مصالحهم بالاخير، مبينًا أن واشنطن تقوم بتفكيك تركيا بيد أردوغان حسب الاستراتيجية المتفق عليها في القرن الواحد والعشرين متل ما قسمت بريطانيا وفرنسا الأمبراطورية العثمانية الروس و الامريكان عم يلعبوا نفس الدور في الوقت الحالي وتفتيت تركيا قادم.
وأكد صبري لـ"الخليج 365"، أن الكرد حافظوا على وحدة الشعب السوري بكل مكوناته ودعوا إلى سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية وكما انهم حافظوا على البنية التحتية لكل المؤسسات.
وأضاف عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، أن الأكراد قاموا بالدفاع عن الحدود السورية في وجه المطامع التركية نيابة عن الدولة السورية .
كانت هذه تفاصيل خبر عضو حزب الإتحاد الديمقراطي لـ"اليمن العربي": واشنطن تقسم تركيا بيد أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.