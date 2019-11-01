عضو حزب الإتحاد الديمقراطي لـ"اليمن العربي": واشنطن تقسم تركيا بيد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

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قال عاطف صبري، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، المؤسس للإدارة الذاتية في شمال سوريا، أن الأمريكان يسخرون التصرفات التركية لخدمة مصالحهم بالاخير، مبينًا أن واشنطن تقوم بتفكيك تركيا بيد أردوغان حسب الاستراتيجية المتفق عليها في القرن الواحد والعشرين متل ما قسمت بريطانيا وفرنسا الأمبراطورية العثمانية الروس و الامريكان عم يلعبوا نفس الدور في الوقت الحالي وتفتيت تركيا قادم.



وأكد صبري لـ"الخليج 365"، أن الكرد حافظوا على وحدة الشعب السوري بكل مكوناته ودعوا إلى سورية ديمقراطية تعددية لا مركزية وكما انهم حافظوا على البنية التحتية لكل المؤسسات.

وأضاف عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، أن الأكراد قاموا بالدفاع عن الحدود السورية في وجه المطامع التركية نيابة عن الدولة السورية .