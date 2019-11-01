حسن نصر الله يصف الحراك المطلبي بـ"المؤامرة" ويتهمه بالـ"فوضى" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

بيروت - الخليج 365

اتهم زعيم مليشيا حزب الله، حسن نصرالله، اليوم الجمعة، الأميركيين بأنهم وراء الأزمة اللبنانية.



ودعا نصرالله في كلمة له - رصدها "الخليج 365" - السياسيين ليكون قرارهم "سيادياً ووطنياً".

وجدد نصرالله وصف الحراك المطلبي بـ"المؤامرة" ويتهمه بالـ"فوضى".

وقال نصرالله إنّ على السياسيين الابتعاد عن "الإملاءات الخارجية"، مقرا بأنّ الحراك عابر للطوائف ومطلبي ثم يصفه بـ"المؤامرة" و"الفوضى".

كما اتهم نصرالله طرفاً بركب موجة الحراك للقيام بانقلاب سياسي، مضيفا إن الحكومات السابقة "لم تكن حكومات حزب الله".

وذكر نصرالله أن حزب الله غير قلق لأنه "قوي"، مبينا أنّ استقالة الحكومة أوقفت "ورقة الإصلاح"

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واتهم "قوى" بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات، والحراك بأنه يطمح لإسقاط مؤسسات الدولة.

ووصف نصرالله التظاهرات المطلبية بالـ"فوضى"، كما وصف التظاهرة المليونية بأنها لم تتعدَّ الـ 200 ألف متظاهر.

وجدد نصرالله اتهام الحراك باستفزاز الأطراف الأخرى وجرح مشاعرهم معتبرًا إنّ من كانوا بالتظاهرات لا يشكلون إلا أقلية.

وهاجم نصرالله وسائل الإعلام التي نقلت التظاهرات، معطيا "توجيهاته" للحكومة المقبلة لاستيعاب مطالب الشارع.

وقال لم يهتز أحد (إثر تلك التظاهرات) ولم يتصرف حزب الله بأي ورقة من أوراقه، لا تشتبهوا بتقدير الموقف

وانتقد نصرالله عمل الحكومة السابقة فيما حزب الله وحلفاؤه أكثرية فيها.

ورأى نصرالله أنّ "الشتائم" في الشارع كانت لتؤدي إلى الفوضى، متهما "البعض" بأنهم كانوا يريدون الفوضى.

وشدد نصرالله أن الحراك يتمّ "تمويله من جهات أجنبية" مضيفاً إنّ كلّا يرى الحراك من موقعه السياسي

وتابع "ما دعا إليه المتظاهرون سيضيع ولن يتحقق".