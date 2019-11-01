منوتشين يجرى محادثات فى الهند مع تصاعد الضغوط على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال مسؤول هندى إن وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين، سيجرى محادثات مع الزعماء الهنود فى نيودلهى اليوم الجمعة، ضمن جولة لحشد الدعم فى مواجهة البرنامج النووى الإيراني.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة وست دول خليجية اتفقت يوم الأربعاء على فرض عقوبات على 25 من الشركات والبنوك والأفراد المرتبطين بدعم إيران للجماعات المسلحة بما فى ذلك حزب الله.

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وبدأ منوتشين، برفقة كبير مستشارى دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، جولة إقليمية فى 25 أكتوبر تشرين الأول تشمل السعودية وإسرائيل والإمارات والهند وقطر.

وقال مسؤول بالحكومة الهندية إن الوزير الأمريكى سيجرى محادثات فى نيودلهى مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين ضمهم الوفد الأمريكى وكيل الوزارة للشؤون الدولية برنت ماكينتوش، ومساعد الوزير لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينجسليا.