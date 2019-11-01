صحيفة إماراتية: نحتفي بوطن حقق قفزات تاريخية صعدت به إلى الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، "العرض العسكري حصن الاتحاد 6، يعلن بدء الاحتفاء بأيام الوطن، وطن يفخر بمؤسسيه الذين أقاموه على قيم العلم والفضيلة والتسامح، وطن يعتز بقيادته التي لطالما آمنت بالمواطن وقدراته وحققت الإنجاز تلو الآخر، وطن يفخر بما وصل إليه من مكانة، إقليمياً ودولياً جعلت منه أنموذجاً يحتذى به في البناء والتنمية".

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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - يستذكر الإماراتيون في احتفالاتهم، بطولات الشهداء فخراً بما قدموه في سبيل الذود عن حياض الوطن ونصرة الأمة والمظلوم، ومساعدة الشعوب في حفظ أمنها واستقرارها، ومكافحة الإرهاب، انطلاقاً من إيمان الوطن بالسلام، ونبذ العنف وثقافة الكراهية.

ومضت "يحتفي الوطن بصدارته في مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة في تحقيق التنمية، والاستجابة للكوارث وآثار النزاعات، وبرامجه في استئصال الأمراض التي تؤرق العالم، ودعمه للتعليم وعنايته بالمرأة والطفل وتغذيتهم في أكثر من بلد، وتأمين الرعاية الصحية ومياه الشرب لمئات الآلاف من الشعوب المحتاجة.

وتقول الصحيفة "نحتفي بوطن حقق قفزات تاريخية صعدت به إلى الفضاء، وأضحت الإقامة فيه حلماً للكثير، بعد ما وصل إليه من مستويات عالية في الاستثمار والبنية التحتية والصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي، تدعمها منظومة استثنائية من الأمن والعدالة".

واختتم "نحتفي هنا في وطن السعادة، حيث ننجز ونعمل ونبني ونستشرف المستقبل ونحقق المستحيل" '