شكرا لقرائتكم شاهد.. صور مشوهة لخامنئي وسليماني في احتجاجات العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العراق منذ أسابيع بأنها "أعمال شغب تديرها أميركا وإسرائيل وبعض دول المنطقة، رد العراقيون على كلامه بأن شوّهوا صورة له ولقائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورفعوها في احتجاجاتهم التي عمت العاصمة بغداد، الجمعة، بعد أن كتبوا عليها عبارة: "بغداد تبقى حرة إيران تطلع برة".

فيما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يوثق الحادثة، ويظهر ما فعله المحتجون بصورة القادة الإيرانيين.

Advertisements



يذكر أن مراسل "العربية" كان أفاد، الجمعة، ببدء توافد آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير في بغداد، وسط اعتصامات مفتوحة تشهدها جميع المحافظات الجنوبية.

وأكدت مصادر أمنية لـ"العربية" انسحاب قوات مكافحة الإرهاب من شوارع العاصمة بغداد لعدم الحاجة إلى انتشارها وعدم وجود أي تهديدات أمنية.

كما احتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد للمطالبة باستئصال النخبة السياسية في حدث من المتوقع أن يصبح أكبر يوم للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة منذ سقوط صدام حسين.