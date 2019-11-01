موقع عراقي: تنظيم "داعش" يخطط لهجوم كبير في بغداد ثأرا لمقتل البغدادي

أفاد موقع "العهد نيوز" العراقي عن "معلومات بشأن تخطيط تنظيم "داعش" الارهابي لتنفيذ هجوم كبير في العاصمة بغداد أثناء المظاهرات المتواصلة فيها ثأرا لزعيمه أبو بكر البغدادي الذي قُتل مؤخرا جراء عملية أميركية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا".
وأشار إلى أن "داعش" يقوم باستعدادات كبيرة في محاولة لإثبات وجوده وقوته"، لافتاً إلى أن "التنظيم يعتزم استخدام طائرات مسيرة في الهجوم، بالإضافة إلى إدخال عدد من الانتحاريين في صفوف المتظاهرين".
وحذر من أن "هذا الهجوم قد ينفذ اليوم الجمعة"، مشيرا إلى أن "هذا المخطط يهدف إلى تأزيم الأوضاع في العراق مستغلا التظاهرات الحالية".
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