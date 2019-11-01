نائب أردوغان: نفاق دول عديدة للإرهاب يشبه حصار قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر

اعتبر نائب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ​فؤاد أوقطاي​، أن "نفاق بعض الدول للإرهاب يشبه الحصار الجائر والعقوبات التي فرضها فرضته ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر على قطر"، مشيرًا الى أنه "يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون الإساءة لتاريخنا وموقفنا حيال ​الإرهاب​ في أروقة برلماناتهم أننا لن نعير اهتمامًا للتهديدات ولن نتراجع عن طريقنا".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواجه فيه ​تركيا​ انتقادات كثيرة بسبب عمليتها العسكرية "نبع السلام"، التي أطلقتها في شمال شرق ​سوريا​ يوم 9 تشرين الأول الماضي ضد عناصر "​وحدات حماية الشعب​" الكردية المصنفة إرهابية من قبل ​أنقرة​، وحليفة ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ في الحرب على تنظيم "داعش".

وبعد أن تبنى ​مجلس النواب​ التابع للكونغرس الأميركي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تشريعين يدين الأول ما وصف بإبادة ​الأرمن​ في ​الدولة العثمانية​ ويدعو الثاني إلى فرض العقوبات على تركيا بسبب العملية في سوريا، صادق ​البرلمان الفرنسي​ على مشروع قانون يعارض بشدة التحركات العسكرية التركية ضد "وحدات حماية الشعب".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة ​الخليج​، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران من العام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، التي اتهمتها الدول الـ4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الجانبين.

