أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد عن أن "أكراد سوريا لا يرغبون في أن تسيطر الولايات المتحدة على حقول النفط شمال شرق البلاد.
وحول مباحثات مجلس سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة بشأن حقول النفط شمال شرق سوريا أوضحت أن "ذلك مجرد كلام، لا يوجد شيء على أرض الواقع، لا نريد أن يسيطر الأميركيون على حقول النفط. لا توجد لدينا سيطرة، لا نعلم شيئا بعد".
وكان مسؤولون أميركيون قد نادوا مؤخرا بضرورة بقاء جزء من القوات الأميركية شمال وشرق البلاد لحماية حقول النفط في تلك المنطقة، خوفا من وقوعها بأيدي عناصر "داعش" أو جهات أخرى، في حين أكدت روسيا ضرورة أن تكون منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام أحمد: أكراد سوريا لا يريدون أن تسيطر واشنطن على حقول النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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