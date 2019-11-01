اعلن ​محافظ​ ​البنك المركزي​ عبدالناصر همتي ان "​الاقتصاد الايراني​ يطوي مسار التجارة في ظل ظروف الحظر ونمو ​الصادرات​ النفطية وغير النفطية"، مشيراً إلى "اخبار الحظر ​الجديدة​ في سياق استمرار ​سياسة​ الضغوط القصوى خلال اليومين الماضيين". ولفت إلى ان "​اميركا​ فرضت حظرا جديدا على واردات وصادرات بعض مواد ​البناء​ والتشييد واميركا مع 6 دول بالمنطقة فرضت حظرا على 25 شخصية حقيقية وحقوقية"، مشيراً إلى انه "تم الإعلان عن جميع البيانات الثلاثة فيما سبق ايضا تحت عناوين مختلفة. وإذا كان البيان الأول صحيحًا ، فلربما كان بالامكان اقرار البيانين الآخرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الاقتصاد الايراني يطوي مسار التجارة في ظل ظروف الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.