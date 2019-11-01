جهانغيري: مجابهة النزعة الأحادية لأميركا رهن بتعزيز المنظمات الإقليمية

شدّد النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، على أنّ "مجابهة النزعة الأحاديّة الّتي تدعو إليها الولايات المتحدة الأميركية، يمكن التقدّم فيها من خلال تعزيز المنظّمات الإقليميّة وتعدديّة الأقطاب".
ولفت في تصريح صحافي، لدى وصوله إلى مطار طشقند الدولي للمشاركة في اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أنّه "بالإمكان إيجاد حلول للمشاكل الدوليّة وإدارة شؤون العالم عبر تعدديّة الأقطاب، وينبغي للعالم التمسّك بهذا التوجّه". وأشار إلى زيارته لأوزبكستان، موضحًا أنّها "تتمّ بدعوة رئيس وزراء هذا البلد، للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون".
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