جهانغيري: مجابهة النزعة الأحادية لأميركا رهن بتعزيز المنظمات الإقليمية

شدّد النائب الأوّل للرئيس الإيراني ​إسحاق جهانغيري​، على أنّ "مجابهة النزعة الأحاديّة الّتي تدعو إليها ​الولايات المتحدة الأميركية​، يمكن التقدّم فيها من خلال تعزيز المنظّمات الإقليميّة وتعدديّة الأقطاب".

ولفت في تصريح صحافي، لدى وصوله إلى مطار طشقند الدولي للمشاركة في اجتماعات منظمة ​شنغهاي​ للتعاون، إلى أنّه "بالإمكان إيجاد حلول للمشاكل الدوليّة وإدارة شؤون العالم عبر تعدديّة الأقطاب، وينبغي للعالم التمسّك بهذا التوجّه". وأشار إلى زيارته ل​أوزبكستان​، موضحًا أنّها "تتمّ بدعوة رئيس وزراء هذا البلد، للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون".