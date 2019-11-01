RT: تعطل محرك في طائرة ركاب روسية فوق مدينة تومين والاستعداد لهبوط اضطراري

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" عن "تعطل محرك في ​طائرة​ ركاب روسية من طراز "Superjet-100" فوق مدينة تومين، مشيرة إلى أن طاقم الرحلة يستعد لتنفيذ هبوط اضطراري، موضحةً أن "الطائرة تقل 80 راكبا إضافة إلى طاقم من 6 أفراد، وهي تابعة لشركة "يامال" وانطلقت اليوم من تومين إلى مدينة سان بطرسبورغ"، مشيرة إلى أن "أحد محركاتها تعطل خلال التحليق بعد مرور وقت وجيز من الإقلاع".

وبينت أن "الطائرة تحلق حاليا في مسار دائري فوق مدينة تومين على ارتفاع 800 متر للتخلص من الوقود الموجود في خزاناتها، بينما يستعد الطاقم لتنفيذ عملية هبوط اضطراري في مطار المدينة".

وأكدت مصلحة الطوارئ في مدينة تومين "وقوع خلل فني على متن الطائرة".