ظريف يدعو الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي: لن نذعن للترهيب

دعا وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ​الولايات المتحدة​ الأميركية إلى "العودة للاتفاق النووي لعام 2015"، مشيراً الى أن "​طهران​ لن تذعن أبدا للترهيب الأميركي".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح ظريف أن "​العقوبات الأميركية​ ​الجديدة​ المفروضة على طهران، تظهر فشلا في ​سياسة​ ​واشنطن​".

ولفت الى أنه "بدلا من التنقيب بشكل أعمق، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن السياسات الفاشلة والعودة إلى ​الاتفاق النووي​ لعام 2015".

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