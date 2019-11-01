القطان: الحكومة تخلت عن مسؤليتها في مواجهة الوضع الإقتصادي الصعب

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أن "​الحكومة​ في ​لبنان​ سقطت وتخلت عن مسؤليتها في مواجهة الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعاني منه ​اللبنانيون​"، مشيراً إلى "إننا كنا نتمنى أن تبقى الحكومة لكي تنفذ الورقة الإصلاحية، ولكنها سقطت وتخلت عن مسؤوليتها لذلك نتمنى أن تتألف حكومة يتمثل فيها أهل النزاهة لكي نحافظ على استقرار لبنان الإقتصادي والأمني".

وخلال خطبة الجمعة في ​برالياس​، توجه الشيخ القطان برسالة للبنانيين، قائلا "رسالتي للبنانيين ان يحافظوا على امن وأمان لبنان لأنه لاقيمة للبنان من دون أمن وأمان واستقرار، لأنه هو الخط الاحمر، ويجب أن نحافظ على مؤسساتنا الأمنية والعسكرية وكل مؤسسات ​الدولة​، يجب علينا أن نعلم أي مخطط لضرب أمننا واستقرارنا لا يخدم أي لبناني لا تستطيع فيما بعد أن تقول كان مغرراً بي، انظروا الى ​العالم العربي​ والاسلامي هل نفعهم الندم بعد خراب ​البصرة​".

كما تمنى الشيخ القطان على "كل القيادات السياسية الحريصة على لبنان أن يسارعوا في تشكيل حكومة تعالج ما أمكن من الأوضاع الإقتصادية الصعبة ويجب عليهم أن ينظروا الى تطلعات ​الشعب اللبناني​ الحر الفقير المحروم الذي يريد أن يحصل على حياة كريمة في بلده، لأن خراب لبنان لا يخدم إلا أعدائه".