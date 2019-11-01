رئيس بلدية طرابلس: للابتعاد عن كل الإساءات وما يفرق اللبنانيين

أعرب رئيس بلدية ​طرابلس​ الدكتور ​رياض يمق​، عن استنكاره "كلّ الإساءات الّتي حصلت أمس، على منصّة ​ساحة عبد الحميد كرامي​ - النور"، لافتًا إلى أنّ "ذلك يسيء لسمعة طرابلس وكرامة أهلها، بعد أن نالت لقب عروس ​الثورة​".

وشدّد في تصريح على "ضرورة الإبتعاد عن كلّ الإساءات وكلّ ما يفرق اللبنانيين".