أعرب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، عن استنكاره "كلّ الإساءات الّتي حصلت أمس، على منصّة ساحة عبد الحميد كرامي - النور"، لافتًا إلى أنّ "ذلك يسيء لسمعة طرابلس وكرامة أهلها، بعد أن نالت لقب عروس الثورة".
وشدّد في تصريح على "ضرورة الإبتعاد عن كلّ الإساءات وكلّ ما يفرق اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية طرابلس: للابتعاد عن كل الإساءات وما يفرق اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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