النشرة: وقفة تضامنية لأهالي بريتال مع السيد نصرالله عند مفرق البلدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "أهالي ​بريتال​ نظموا وقفة تضامنية مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر لله عند مفرق البلدة ووزعت خلالها ورود وحلوة على المارة كما رفعت شعارات منددة بالشتائم في الساحات والشوارع".

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