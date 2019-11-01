كنعان: نحذر من أي تعرض اليوم للراعي فبكركي تبنت الانتفاضة الشعبية ومطالبها

سأل أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هل نسي البعض موقف البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ في عز الخلاف مع ​رئيس الجمهورية​ الاسبق ​إميل لحود​ عندما رفض البطريرك المس بمقام الرئاسة وبولاية الرئيس؟"، محذرا من "أي تعرّض اليوم للبطريرك ​الراعي​ والمطارنة ف​بكركي​ تبنت الانتفاضة الشعبية ومطالبها، مع التأكيد على ثوابتها التاريخية من الكيان اللبناني".

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