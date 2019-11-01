كشفت مصادر قضائية عبر "النشرة" أن "​سيارة​ الـrange rover التي ضبطت في موقف السيارات التابع للمبنى الذي يضم مكتب النائب السابق ​نبيل نقولا​ والذي تعرض للاقتحام، قد وجد في داخلها كمية من المواد المخدرة، وأحيلت السيارة مع المضبوطات إلى مخفر حبيش لاجراء المقتضى القانوني"، لافتة إلى أن "السيارة تابعة للمواطن "ك.ي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قضائية للنشرة: وجود مواد مخدرة بالسيارة التي ضبطت بالموقف التابع للمبنى الذي يضم مكتب نقولا الذي تعرض للاقتحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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