بني ملال.. أستاذ يعتدي على تلميذ داخل القسم ويرسله للمستعجلات!

تعرض تلميذ يدرس بالسنة الاولى إعداد، لإعتداء من طرف أستاذ داخل ثانوية القدس الإعدادية، عصر أمس الخميس، بمدينة بني ملال.
وحسب مصدر خاص ل”اليوم24″، فقد تعرض تلميذ لجرح غائر على مستوى الوجه بعدما تلقى ضربة من طرف أستاذ مادة الاجتماعيات بالمؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل التلميذ المصاب من طرف عناصر الوقاية المدنية عبر سيارة إسعاف لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج.
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