عبد الفتاح الجريني يستعد لـ”عمل مختلف”

يستعد الفنان عبد الفتاح الجريني لإصدار أغنية جديدة تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع رامى المصرى.
وكشف موزع الأغنية رامي مصري، في تصريحات للصحافة المصرية، أن عمل الفنان المغربي، عبد الفتاح الجريني، سيكون مختلفا تماما عن باقي الأعمال، التي قدمها طوال مسيرته، متنميا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وكان آخر أعمال الجريني، أغنية “إحنا إفريقيا”، التي أًصدرها بمناسبة إطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.
وفي سياق آخر، راجت أخبار عن اقتراب الجريني من خوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، بعد تجربة التقديم في برنامج “ساعة سعيدة” بـ”إم بي سي”.
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