صورة.. حمد الله يتفوق على ميسي في تصنيف عالمي جديد

حل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، لاعب فريق النصر السعودي، في المركز الثاني عالميا، خلال شهر أكتوبر، حسب التصنيف الجديد للموقع العالمي “club world ranking”.

ويعتمد الموقع المذكور في تقييمه للاعبين، على مردود اللاعب في آخر 52 أسبوعا، بمعنى أنه مرتبط بجزء من أداء اللاعبين في الموسم الماضي، ولا يحدد ترتيبهم بشكل سنوي في التصنيفات العالمية.

وتفوق حمد ﷲ في تصنيف “club world ranking”، على مجموعة من نجوم كرة القدم في العالم، في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

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وجاء في المركز الأول البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي حصل على 4753 نقطة، مسجلا 47 هدفا، وهو العدد نفسه من الأهداف للمهاجم المغربي، غير أن معدل نقاطه كان أقل، حيث بلغ 4348 نقطة.

وتواجد في المركز الثالث، الأرجنتيني كانو لاعب نادي إنديبندينتي من الأرجنتين، بتوقيعه 43 هدفا، وبتنقيط وصل 2170 نقطة، متبوعا بمواطنه ميسي، بعدما أحرز 42 هدفا.