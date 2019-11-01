ماتيو “الابن العاق” لميسي !- فيديو

ليونيل ميسي من بين أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، وحياته الخاصة تنال نصيبا كبيرا من اهتمام الجمهور، خصوصا الجانب المتعلق بأبنائه.

يملك ميسي 3 أبناء ذكورا، الأول “ثياغو”، يبلغ من العمر7 سنوات، و”ماثيو”، 4 سنوات، ثم “سيرو ميسي”، سنة واحدة، غير أن “ماثيو” أكثر شهرة بينهم، وذلك بسبب “شغبه” إذ أصبح يلقب بالابن العاق لميسي.