لأول مرة.. “مديرية الحموشي” تفتح أبوابها لعمداء شرطة في الطب والهندسة والمعلوميات

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، ولأول مرة، الباب، لتوظيف عمداء شرطة ممتازين في تخصصات الطب العام والطب الإشعاعي والبيولوجي، والطب بيطري، ومهندسي الدولة في التنمية المعلوماتية والاتصالات.
وينتظر أن تنظم المديرية في 29 من شهر دجنبر المقبل، مباراة توظيف 22 عميد شرطة ممتاز برسم السنة المالية 2019، يحتفظ منها ينسبة 25 في المائة لفائدة المترشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، وذلك باجتياز اختبارين، الأول كتابي في موضوع متعلق بالتخصصات المطلوبة، والثاني شفوي تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة.
وعن مسطرة الترشيح، التي نشرتها المديرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يتعين على المترشحين أن يقوموا بالتسجيل مسبقا عبر البوابة الالكترونية لمباريات التوظيف الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل إيداع طلباتهم لدى المصالح الإدارية الولائية أو الأمن الإقليمي أو الأمن الجهوي أو المناطق الأمنية داخل أجل أقصاه 17 نونبر 2019.
وستوجه للمرشحين المستوفين للشروط القانونية الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء، استدعاءات شخصية عن طريق البريد الالكتروني إلى العنوان الالكتروني المصرح به عبر البوابة الالكترونية.
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