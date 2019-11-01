كاليفورنيا: 4 قتلى في جريمة إطلاق النار خلال احتفالات "الهالوين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا قتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر ليلة أمس، الخميس، خلال احتفالات عيد "الهالوين".

وعبر مكتب عمدة كونترا كوستا عبر صفحته على "تويتر" اليوم، الجمعة، عن أسفها على حادثة إطلاق النار، وأكدت عملها مع شرطة مدينة أوريندا، مكان حفلة عيد "الهالوين" في شركة "فرانسيسكو"، لكنه حتى الآن لم تفكك رموز وأسباب التي دفعت القتلة لفعل ذلك.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة مصابين يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف بهدف نقلهم للمستشفى، وقوات شرطيّة كثيفة في المكان بهدف حفظ الأمن العام والتحقيق في ملابسات الحادث.

وقال أحد مسؤولي مكتب العمدة إن المتحدث باسم شرطة أوريندا سيصدر بيانا يفسر فيه جميع المعلومات التي تم التوصل لها، في وقت لاحقٍ هذا المساء.