"إسقاط وعد بلفور": عشرات الإصابات في قمع الاحتلال لمسيرة العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 83 شخصا، أصيبوا، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن 55 من الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، إلى نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي يفصل قطاع غزة عن مناطق الـ48، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، على مسيرات هذه الجمعة اسم "إسقاط وعد بلفور".

و"وعد بلفور" هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين ثان، عام 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

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وبحسب شهود عيّان فإنّ مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزّة، حاملين الأعلام الفلسطينية.

توافد الفلسطينيين

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إنّ مسيرات العودة بما تحمله من عناوين وطنيّة، تعكس إرادة جماهير شعبنا، وتعبّر عن ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف"أن خروج الجماهير ضمن مسيرات العودة التي ينخرط فيها الكل الفلسطيني، تعبر عن مركزية العمل الوحدوي في القدرة على الإنجاز في كل تفاصيل مشروعنا الوطني".