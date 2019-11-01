عاصفة مدارية متوقعة في بونتلاند وصوماليلاند

الجمعة 1 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب السعودية نيوز

وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ والتطبيق للمناخ ، تتطور عاصفة مدارية في شمال المحيط الهندي ، ومن المتوقع أن تصل إلى بونتلاند وصوماليلاند في غضون 4 إلى 5 أيام.

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ستواجه المناطق المتضررة رياح قوية وأمطار خفيفة. يقع ثنائي القطب الهندي للمحيط الهندي في واحدة من أقوى حالاته الإيجابية منذ عام 2006. وفي هذه الحالة ، يتدفق الهواء الرطب الدافئ غربًا إلى داخل البلاد مما يزيد من احتمال هطول أمطار أعلى على دول شرق إفريقيا.

تشير التوقعات إلى أنه على الرغم من صعوبة تحديد مصدر أي فيضانات أو تأثيرات جوية أخرى لسبب واحد ، فمن المحتمل أن تكون الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة مرتبطة بهذه الحالة ذات الاتجاه الإيجابي للمحيط الهندي ثنائي القطب.