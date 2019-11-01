ارتفاع اسعار النفط تزامناً مع تقدم محادثات تجارية بين أمريكا والصين

وبحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 59.87 دولار للبرميل، لكنه يظل متجها صوب التراجع بنحو 3.4 بالمئة في الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 54.49 دولار للبرميل، مما سيُبقي الخام بصدد تكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 3.8 بالمئة.



وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم.

وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.

وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في أكتوبر من أدنى مستوى في ثماني سنوات.

وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على النفط، بعد أن قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، الجمعة، إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة، ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر الجاري.

