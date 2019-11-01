بالصور.. الخلاني الآن

تجمع عدد كبير من المتظاهرين، الجمعة، في ساحة الخلاني بمنطقة السنك وسط بغداد. وبحسب ما اكد مراسل الخليج 365، ان اعداد المتظاهرين تزداد مع توافد المواطنين الى الساحة، فيما اتخذت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ. Advertisements

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