وثقت عدسة السومرية صورا للمتظاهرين في ساحة التحرير اليوم الجمعة، وسط تزايد اعداد المواطنين اللذين يتوافدون الى الساحة. وبحسب الصور ادناه فأن بعض المتظاهرين ارتدوا الاقنعة فيما رفع احدهم علمي لبنان والعراق لكون البلدين يشهدان تظاهرات في وقت واحد تطالب بالقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين. فيما رفع متظاهر اخر مشانق في اشارة الى ضرورة محاكمة المسؤولين الفاسدين وتقديمهم للقضاء. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر مشانق واقنعة وعلم لبنان.. جانب من تظاهرات التحرير اليوم 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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