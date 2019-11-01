شرطة النجف تستجيب لمنشورات المتظاهرين التي تنتقد تفحيط المركبات

اعلنت مديرية شرطة النجف، الجمعة، عن استجابتها لمنشورات المتظاهرين التي تنتقد تفحيط المركبات، فيما دعت جميع المتظاهرين إلى إطلاق مشروع لتصحيح بعض الممارسات التي أصبحت حالات شاذة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "استجابت لمنشورات المتظاهرين التي تنتقد تفحيط المركبات"، داعية الى "عدم استخدام هذه الممارسات الخاطئة للتعبير عن حقوق الشعب والتي سببت إصابة عدد من المواطنين بجروح".

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واضافت ان "أصحاب المركبات الذين يقومون بما يسمى بتفحيط مركباتهم بالقرب من ساحات التظاهر وباقي شوارع المحافظة تسيء للهدف الذي خرج من أجله الملايين من الشعب"، لافتة الى "اننا رصدنا هذا الاسبوع المنشورات التي نشرها عدد كبير من المتظاهرين والناشطين ووسائل الإعلام والشخصيات الاجتماعية النجفية والتي تنتقد استخدام ممارسة تفحيط المركبات من قبل عدد من المواطنين قرب ساحة التظاهرات وفي بعض شوارع المحافظة وما رافق هذه الممارسة الخاطئة من تضرر للمتظاهرين والمواطنين ومركباتهم في إصابات بالحصى وتسجيل حوادث مرورية ودخان وأصوات تزعج أبناء المحافظة".

واكدت انه "من منطلق وطني وواجب إنساني ندعو جميع المتظاهرين إلى إطلاق مشروع لتصحيح بعض الممارسات التي أصبحت حالات شاذة تسىء للتظاهرات وتؤثر على المجتمع وتوعية هؤلاء الشباب من اصحاب المركبات بمنع استخدام التفحيط"، مطالبة بـ"التعاون مع الأجهزة الأمنية في منع هذه التصرفات غير المقبولة من قبل المجتمع والمتظاهرين أنفسهم".