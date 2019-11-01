ماذا تفعل في حال ربحت 80 مليون يورو في اليانصيب الأوروبي Euromillions؟

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هل تشتري قاربًا؟ هل تتملَّك جزيرةً خاصة لإرساء ذاك القارب؟

رجلٌ من العراق فاز بالجائزة الكبرى من Oregon Megabucks والبالغة 6.4 مليون دولار، من خلال Thelotter.com

مع 80 مليون يورو في جيبك (ستتمكن من تأمين حياة الترف الحقيقية) ولن يعود الأمر مجرَّد أحلام.

إذا تساءلت ما هي أضخم الجوائز الكبرى لليانصيب في أوروبا اليوم، لن يأتيك سوى جواب واحد؛ فاليانصيب الرائد في أوروبا EuroMillions يهب الجائزة الكبرى على الإطلاق، وقدرها 80 مليون يورو.

إن قيمة اليانصيب الأوروبي EuroMillions ارتفعت هذا المساء إلى 80 مليون يورو، ويمكن المشاركة فيه من الأردن عبر الضغط هنا.

theLotter.com فهو الموقع الذي يجب زيارته إذا أردت المشاركة في الجوائز الكبرى لليانصيب في كل أنحاء العالم. وإن لم تكن لديك فكرة عنه بعد،فهو الموقع الذي يجب زيارته إذا أردت المشاركة في الجوائز الكبرى لليانصيب في كل أنحاء العالم. إليك طريقة اللعب من الأردن: • تسجَّل فيtheLotter.com ، وهو الموقع الإلكتروني الرائد عالميًّا لخدمة شراء تذاكر اليانصيب.

• اختر EuroMillions من بين أكثر من 50 يانصيبًا متوافرًا على الموقع.

• سجل أرقامك المفضلة على بطاقاتك أو إلجأ إلى الأرقام العشوائية التي يختارها نظام البرمجة عنك.

• حدد عدد الخطوط التي تريد المشاركة بها أو اختر اللعب ضمن مجموعاتٍ لزيادة فرصك في الربح.

• تأكد من شراء تذكرتك فتتأهل فورًا للفوز بجوائز في السحب المقبل. طريقة عمل theLotter Advertisements بصفة كونه مرسالًا خدماتيًّا لتوفير تذاكر اليانصيب، يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في أوروبا لشراء تذاكر يانصيب EuroMillions نيابةً عن عملائه من كل أنحاء العالم، لتُضاف كلفةٌ بسيطة إلى أسعار التذاكر من أجل تغطية نفقات هذه الخدمة. يتمُّ مسح التذاكر ضوئيًّا لتُحمَّل على حساب العميل قبل السحب. ومع نسخ التذاكر الممسوحة ضوئيًّا هذه ورسالة التأكيد التي تردهم عبر البريد الإلكتروني، يمكن العملاء الاطمئنان إلى ملكيتهم التامة لتذاكرهم. إلى ذلك، يضع theLotter فريق دعمٍ في خدمة العملاء، يكون حاضرًا 24 ساعة طوال سبعة أيام في الأسبوع، لمؤازرتهم في أي مسألة. ماذا يحصل عندما تفوز عندما تفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب من خلال موقع theLotter، يصبح المبلغ الكامل ملكًا لك! لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة، ويُعمد إلى تحويل المبلغ إلى حسابك الخاص والآمن لتسحب بالتالي المال في أي وقت تريده.

الرابح من العراق خلال تلقيه شخصيًّا الجائزة الكبرى الضخمة، وسط دعمٍ كامل من ممثلي theLotter.com

على مر السنين، سدَّد theLotter مبالغ فاقت 95 مليون دولار كجوائز لأكثر من 5 ملايين رابح من حول العالم. وتشمل لائحة الفائزين بمبالغ طائلة، امرأة من باناما حازت 30 مليون دولار عبر المشاركة في Florida Lotto ورجلًا من العراق فاز بالجائزة الكبرى في Oregon Megabucks، وقدرها 6.4 مليون دولار.