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الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين اللاجئين من تركيا

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، عودة عشرات اللاجئين العراقيين من تركيا الى ديارهم.
وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب اصغر دوسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إن "الوزارة سجلت عودة 60 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج " العودة الطوعية".

وأضاف دوسة ان "مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل، اعاد اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد" .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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