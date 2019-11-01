الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين اللاجئين من تركيا

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة بالوزارة طالب اصغر دوسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةمنه، إن "الوزارة سجلت عودة 60 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج " العودة الطوعية".

وأضاف دوسة ان "مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل، اعاد اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد" .

