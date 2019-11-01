أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، عودة عشرات اللاجئين العراقيين من تركيا الى ديارهم.
وأضاف دوسة ان "مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل، اعاد اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد" .
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تعلن عودة عشرات العراقيين اللاجئين من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.