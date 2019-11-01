96 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة "إسقاط وعد بلفور" بغزة

أصيب 96 فلسطينيا بجروح، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ81 لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، والتي حملت هذا الأسبوع اسم "إسقاط وعد بلفور".

قصف إسرائيلي على موقعين شرقي غزة



وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن الطواقم تعاملت مع 96 إصابة مختلفة منها 57 بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال للمشاركين في "جمعة إسقاط وعد بلفور".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (أهلية) تعرض سيارة إسعاف تابعة لها لرصاصة مطاطية أثناء عملها الإنساني شرق خانيونس، مما أدى إلى تشقق الزجاج الأمامي ونجاة الطاقم.





وشهدت مظاهرات اليوم مشاركة واسعة من المواطنين الذين توافدوا بآلاف عصرا إلى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

Advertisements

مشاركة المتظاهرين جاءت استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "جمعة إسقاط وعد بلفور" في الذكرى الـ 102 للوعد الذي أطلقه وزير الخارجية البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود.





واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الحارقة، فيما بادرت القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.

ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات "مسيرة العودة الكبرى".





ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 327 فلسطينياً (15 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال للمشاركين في المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة.



