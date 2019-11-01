الجزائري بلايلي يبرر أزمته مع مدرب أهلي جدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجزائري يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة، أن رغبته في استكمال مباراة الديربي أمام الاتحاد حتى النهاية سبب خلافه مع السويسري كريستيان جروب مدرب الفريق.

وظهر بلايلي غاضبا لحظة استبداله في المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بلايلي في تصريحات تلفزيونية "كنت أرغب في المشاركة بالمباراة حتى النهاية، ولكن تم استبدالي بقرار من المدرب جروس وهو من يتحمل المسؤولية".

وتابع "قررت التواصل مع إدارة النادي بشأن بعض الأمور، أنا حتى الآن لم أتأقلم مع الفريق، ويظهر هذا الأمر في مستواي بالمباريات التي شاركت بها".

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وأشار لاعب الأهلي السعودي إلى أن هناك بعض الأمور غير راضٍ عنها، وهو ما سيتحدث فيه مع إدارة النادي.

وكان بلايلي انتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الترجي التونسي، بعد أيام من تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.