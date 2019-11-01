مقتل 9 شرطيين أفغان في هجوم لطالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون أفغان، الجمعة، مقتل 9 من رجال الشرطة على الأقل، في هجوم لحركة طالبان بإقليم تخار، شمالي أفغانستان.
وقال عضو مجلس الإقليم محمد أعظم أفضلي إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة "خواجة باهودين" بعد منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة شخص آخر.
وتحدث عضو آخر بالمجلس يدعى سيد صلاح الدين برهاني عن مقتل 10 من الشرطة.
وقال أفضلي وبرهاني إن حركة طالبان حافظت على وجود لها في أجزاء من إقليم تخار لسنوات، وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين سيطروا على 3 مقاطعات هناك خلال العام الجاري.
ولا تزال القوات الأفغانية تخوض حربا ضد مسلحي طالبان وإرهابيي تنظيم داعش، واشتد القتال هذا العام في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مع طالبان بشأن التوصل لحل سياسي للصراع في أفغانستان.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلغاء المحادثات بين بلاده وطالبان، بعد هجوم إرهابي أدى إلى مقتل جندي أمريكي.
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