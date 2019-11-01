- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - الخرطوم - مرتضى كوكوالجمعة 2019/11/1 06:17 م بتوقيت أبوظبي
جانب من الإنشاءات في سد النهضة الإثيوبي
يتوجه وفد سوداني رفيع إلى واشنطن، الثلاثاء المقبل، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعت له الإدارة الأمريكية، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.
ويضم وفد السودان وزيري الخارجية أسماء محمد عبدالله، والري والموارد المائية ياسر عباس، حيث يعقد الاجتماع في الـ6 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة مصر وإثيوبيا.
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن بلادها توافق على الدعوة الأمريكية، وإن وفدها سيغادر لواشنطن الثلاثاء المقبل للمشاركة في الاجتماع الذي سيجري بين وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا ويحضرها البنك الدولي.
والثلاثاء، أعلنت القاهرة تلقي دعوة من واشنطن للمشاركة في اجتماع يعقد 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للتباحث بشأن سد النهضة بمشاركة إثيوبيا والسودان لـ"التباحث حول كسر جمود مفاوضات سد النهضة، في وجود ممثلين عن الإدارة الأمريكية".
وفي نفس يوم إعلان القاهرة أعلنت أيضا إثيوبيا مشاركتها في مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة"، مع مصر والسودان.
وكانت أجواء إيجابية سادت لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول مباحثات ملف سد النهضة، على هامش قمة روسيا-أفريقيا التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدّر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد سوداني إلى واشنطن الثلاثاء للمشاركة باجتماع سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.