رئيس زيمبابوي يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

تسلم رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانجاجوا أوراق اعتماد الدكتور جاسم محمد القاسمي كسفير لدولة لإمارات العربية المتحدة لدى زيمبابوي.

ونقل السفير القاسمي، خلال اللقاء الذي جرى بالقصر الرئاسي في العاصمة هراري، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس زيمبابوى.

من جهته، أعرب الرئيس منانجاجوا عن تقديره واحترامه لحكومة وشعب دولة الإمارات، مشيرا إلى تطور العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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وأكد أنه ما زالت هناك إمكانية لتعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين.

ووصف الرئيس منانجاجوا مباحثاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مارس الماضي بأبوظبي بأنها كانت ناجحة.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على المساعدات التي قدمتها لزيمبابوي أثناء الفيضانات التي شهدتها بلاده هذا العام، والتي تركت أثرا طيبا لدى شعب زيمبابوي، الذي يكن الاحترام والتقدير لحكومة وشعب الإمارات.

وفي الختام تمنى الرئيس منانجاجوا كل التوفيق والنجاح للسفير القاسمي في مهامه المقبلة.