خطاب عون.. الشارع يتلقاه بـ"سلبية" والساسة يدعون للتنفيذ السريع

لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض ضد السلطة عقب كلمة الرئيس ميشال عون، التي تلقاها بسلبية جراء عدم ثقته بالوعود والشعارات التي اعتاد على سماعها.



فيما لم ينفِ معظم الفرقاء السياسيين، وحتى خصوم "التيار الوطني الحر" (الذي يقوده وزير الخارجية السابق جبران باسيل)، أهمية العناوين التي طرحت مع تأكيدهم على أن المهم يبقى في التنفيذ وفي التركيز اليوم على تشكيل حكومة تكون قادرة على السير بهذه الوعود والإصلاحات.

وفي كلمة له ألقاها مساء الخميس، بمناسبة مرور 3 سنوات على توليه الرئاسة، تعهد الرئيس اللبناني بتشكيل حكومة جديدة يتم فيها اختيار الوزراء وفقا للكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأكد عون أيضا التحول إلى دولة مدنية بعيدا عن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية، ووصف الطائفية بأنها "مرض مدمر".

وقال عون "يبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف".

على وقع احتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من أجل عودة الهدوء للشارع واستقرار الأوضاع.

النائب في تيار المستقبل (يرأسه الحريري) محمد الحجار، ومسؤول الإعلام والتواصل في "حزب القوات اللبنانية" (يرأسه سمير جعجع) شارل جبور، أكدا أن الأهم في هذه المرحلة يبقى في تشكيل حكومة قادرة على إدارة الأزمة والوضع الدقيق الذي يعيشه لبنان.

آمال كبيرة

وقال الحجار لـ"العين الإخبارية" إن كلمة الرئيس عون تحدثت عما حققه في النصف الأول من عهده وطرح أفكار جيدة للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن ما كان لافتا إشادته بالثورة الشعبية وبتقديره للشباب اللبناني الذي انتفض لحقوقه، على خلاف ما كان قد اتهمهم آخرون بالتمويل من السفارات، (في إشارة إلى حزب الله).

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واعتبر الحجار أن المهم حاليا تنفيذ ما أعلنه رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة من اختصاصيين (تكنوقراط) وألا يكون الولاء الحزبي هو المعيار، خاصة أن هناك آمالا كثيرة على هذه الحكومة التي ستكون فاصلة بين مرحلتين ويترقبها الجميع داخليا وخارجيا، وتحقق ما يطمح له الشعب والشباب اللبناني.

تنفيذ سريع

بدوره، قال جبور في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن المطلوب اليوم عنوان واحد، وهو تشكيل حكومة تشبه الناس من كفاءات بعيدة عن القوى السياسية، وتكون قادرة على تطبيق ما قاله رئيس الجمهورية وغيره من أفكار وخطط إصلاحية.



وأضاف "إذا لم تقترن كل هذه العناوين بتشكيل حكومة من هذا النوع ستبقى مجرد كلام، ولا تختلف عن الأطنان من الأوراق والكلام الذي سبقه، ومن ثم المطلوب اليوم الانتقال إلى خطوة أخرى، ونوعية تحاكي مطالب وطموح الشعب اللبناني، وتحظى بثقته لتنفيذ المطلوب".

وعلى صعيد الشارع اللبناني لم تختلف ردة فعل المتظاهرين حيال كلمة عون عن كلمته السابقة، التي أطلقها بعد 11 يوما على انطلاق الاحتجاجات.

وفور الانتهاء من خطابه مساء أمس ارتفعت الأصوات الرافضة لما اعتبره المحتجون شعارات ووعود لطالما سمعوها، وأطلقوا هتافات "فلّ" و"هذا العهد لن يستمر"... وغيرها المطالبة بإسقاط النظام.

اعتراف بالفساد

ورأى بعض الناشطين، وفق تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عون بكلمته اعترف بالفساد المستشري في السلطة ومشكلة المحاصصة الطائفية، وغيرها من الأمور التي تعيق الإصلاح الحقيقي، وهو لم ينجح في اتخاذ أي قرارات تصحيحية بعد مرور 3 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، خاصة أن صهره وزير الخارجية جبران باسيل لطالما يرفع الشعارات الطائفية ويتصرف على هذا الأساس.

3 مطالب من الحكومة الجديدة

وقالت حركة "لحقي" اللبنانية في بيان الجمعة "من جديد تقابل قوى السلطة مطالب الناس بوعود فارغة وخطابات منفصلة عن الواقع لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الناس، لتؤكد أن الضغط الشعبي في الشارع هو الطريقة الوحيدة التي ترضخ من خلالها قوى المنظومة للإرادة الشعبية".

وأوضحت أنه بعد تحقيق المطلب الأول "باستقالة الحكومة.. مستمرون في مسار التغيير الدستوري حتى تحقيق كامل المطالب، فلن تثنينا المحاولات الممنهجة لترويج الفتن والطائفية، ولن تردعنا المحاولات القمعية لفض الاعتصامات السلمية من القوى الأمنية".

وأضافت "فلنكمل اليوم الجمعة التحركات الشعبية، ونملأ الشوارع والساحات في المناطق كافة، حتى تحقيق باقي أهداف الثورة".

وطالبت بـ"استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، حكومة للناس من خارج مكونات الطبقة الحاكمة".

وأشارت إلى أن مهام الحكومة المقبلة تتثمل فيما يلي "إدارة الأزمة المالية، وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد، ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".