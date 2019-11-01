لفت المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، إلى أنّ "شقير تواصل هاتفيًّا مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، وناقش معه طلبه بتسعير بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية (بطاقات التشريج) بالليرة اللبنانية، حيث أكّد شقير أنّ وزارة الإتصالات لا يمكنها القيام بهذا الأمر، لأنّ تسعير البطاقات صادر بمرسوم عن مجلس الوزراء، وأنّ أيّ تغيير في هذا الإطار يجب أن يصدر بمرسوم آخر عن مجلس الوزراء".
وأوضح في بيان، أنّ "الأسعار الرسميّة لبطاقات التشريج بكلّ فئاتها لا تزال على حالها"، مبيّنًا أنّ "بإمكان مشتركي الشبكة الخلويّة إعادة تعبئة خطوطهم وبالأسعار الرسميّة عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين: "www.touch.com.lb" ،"www.alfa.com.lb"، أو عبر تطبيق "ألفا" و"تاتش" أو من خلال أجهزة الصراف الآلي".
وذكر المكتب أنّه "يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر زيارة أحد الرابطين الآتيين: https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge،
?https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/personal/prepaid/magic/tariffs".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير ردا على بطيش: وزارة الإتصالات لا يمكنها تسعير بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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