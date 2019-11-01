خارجية روسيا: الاحتجاجات بلبنان شأن داخلي ويجب إيجاد حل عبر حوار شامل

اعتبرت وزارة ​الخارجية الروسية​ أن "​الاحتجاجات​ التي تجري في ​لبنان​ هي شأن داخلي"، داعية إلى "إيجاد حل عبر حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي داخل البلاد".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​ أن "​موسكو​ تعتبر ما يحدث شأنا داخليا للبنان وشعبه. نعول على أن يتمكنوا من التغلب على ​الأزمة​ الحالية، وإيجاد الحل الصحيح لذلك في إطار ​الدستور​ والتشريعات الحالية وفقا للتقاليد السياسية السائدة، على أساس حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي ويعزز الوئام بين الأديان".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو تتابع عن كثب الموقف السياسي الداخلي والوضع في لبنان".

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